ФОТО: Не только Линиям цвести! В индустриальном сердце Копли зарождается творческий городок

Собрались мы в административном здании, у самой настоящей проходной завода. Об этом явлении представители моего поколения знают лишь "понаслышке" — из фильмов и рассказов родителей, дедушек-бабушек. На проходной, в каморке, заваленной кучей всего — от бумаг, вентиляторов, эстонских флагов до ползучих цветов — сидит сторож. У него — особая миссия. Этот пожилой человек не просто выполняет свои прямые трудовые обязанности — он является важной фигурой в реализации культурной концепции развивающейся зоны: чтобы было ”по-настоящему, как тогда”.

Пройдя через советскую вертушку на проходной, мы, пересчитавшись, пошли на второй этаж административного здания. И сразу же попали в одно из наиважнейших, по моему мнению, помещений — бывшую заводскую столовую. Догадаться о предназначении этого места было несложно: выдавали его, прежде всего, пожухлые, но призванные быть аппетитными плакаты и рисунки на стенах.

”Поскольку производство было вредным, рабочим завода выдавали ежедневно и по плану стакан молока. В то время считалось, что это снижает вред для здоровья”, — поведала наш экскурсовод Лаура.

Если хлеб — есть, то нужны и зрелища: по левую руку от столовой располагается бывший актовый зал: для собраний, увеселительных мероприятий и прочего приятного времяпрепровождения. Кстати, что до последнего — 11 мая в стенах экс-завода планируется устроить тематический фестиваль.

Переплавим резиновые сапоги на… ?



Наша команда движется по коридору дальше. Справа и слева — комнатки поменьше. Видимо, бывшие конторы, хранилища, кабинеты. Стоит отметить, что в этих стенах есть электричество, и уже можно договориться об их сдаче в аренду. По плану, помещения собираются привести в порядок и сдавать по минимально возможной цене для околотворческих целей.

А мы — на третий этаж, в ”архив”. В небольшой комнатке — спонтанная выставка продукции, что во времена своего расцвета выпускал завод. ”Пусть молодежь имеет представление о том, что производилось”, — объяснил Урмас одно из ее предназначений, обращая наше внимание на резиновые сапоги, тапки и калоши (кстати, по мнению автора, очень стильные). Владелец призывает приносить на выставку новые-старые экспонаты: если у вас в кладовке завалялась продукция с эмблемой ”Пыхьяла” — верните ее ”на родину”, чего добру пропадать!

А теперь наш путь лежит в ангары. Я не устаю поражаться — такие огромные площади. Какой простор! В свое время, лет сто назад, их строили в надежде на Русский флот: ведь до моря тут — рукой подать. Но что-то пошло не так, и с течением времени они стали частью ”Пыхьяла”. Ангар, где мы стоим — это бывшая деревообделочная мастерская для нужд флота.

Второй — не менее огромный — ангарный зал уже устлан ”ковром” — зеленым мягким покрытием из искусственной травы. Мне первым делом подумалось: идеальное место для рейвов!

По первоначальному плану, со временем в соседних ангарах возникнут разные ателье, студии, галереи и прочие места, так или иначе связанные с культурой и творчеством. ”Мы максимально пытаемся сохранить дух старины”, — пояснил концепцию Лаур.

Поначалу мне с легкой журналистской руки и для красного словца хотелось обозвать это место ”вторым ”Теллискиви”. Но в таком случае я бы не то чтобы наврала, но была бы неточна. ”Они наши друзья, это да; но наша задумка — несколько иная”, — пояснила наша ”проводница” Лаура. Насколько мне как автору удалось уловить смысл — место это задумывается как более творческое и в некотором смысле менее коммерческое.

Стоит также подчеркнуть, что в данный момент времени идет первый этап развития недвижимости, основная цель которого — найти единомышленников, развить и дополнить идеи и концепции.

А потом нас ”занесло” на крышу одного из зданий комплекса — на высоту, по моим грубым подсчетам, этажа так 7-8. Пока ранняя весна, и деревья еще голы, оттуда открылась любопытная панорама — и на Пыхья-Таллинн, и на море. Очень необычно было взглянуть на родной район с такого внезапного ракурса. Вполне возможно, что когда-нибудь у кого-то такая возможность будет постоянной: тут планируются модные нынче лофты — обустроенный жилые помещения, органично сочетающие в себе индустриальность и последнее слово техники. Однако железом, стеклом и бетоном тут ограничиваться не собираются: при озеленении территории намерены руководствоваться идеями спонтанности и естественности. Ну а мы — на землю.

Маховик весны