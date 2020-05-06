ФОТО | Наводят последний лоск: смотрите, как выглядят таллиннские рестораны Burger King
Ресторанов всемирно известной сети быстрого питания Burger King ждут в Эстонии уже давно, но поразивший весь мир кризис немного спутал первоначальные планы. Однако дела налаживаются, и в первых эстонских ресторанах Burger King практически всё готово к приему первых посетителей.
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