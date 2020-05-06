ФОТО | Наводят последний лоск: смотрите, как выглядят таллиннские рестораны Burger King

Смотрите, как выглядят открываемые вскоре рестораны на Балтийском вокзале и в торговом центре Rocca al Mare. Предприятие сегодня сообщило, что день открытия ресторанов Burger King будет объявлен уже очень скоро!

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