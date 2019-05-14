ФОТО: "Nats piinlik pole vä?" Перед Домом Черноголовых проходит протест против Ле Пен и EKRE

Движение "Jah vabadusele" (Свободе — да) проводит перед Домом Черноголовых в Старом городе акцию протест, приуроченную к встрече представителей правопопулистских партий. Сегодня в Таллинн по приглашению EKRE прибыла французский политик Марин Ле Пен.
На плакатах протестующих написано "Дело не в риторике, содержание ужасает" и уже известный слоган "Nats piinlik pole vä?" (Немного стыдно, нет?), где используется игра слов "нацист" и nats (немного).
Протест организован, потому что партия Ле Пен не признает оккупацию Крыма со стороны РФ и не поддерживает санкции в отношении России.
В 13 часов Ле Пен и EKRE проведут в Доме Черноголовых встречу, в 15 часов состоится пресс-конференция.