ФОТО: "Nats piinlik pole vä?" Перед Домом Черноголовых проходит протест против Ле Пен и EKRE

На плакатах протестующих написано "Дело не в риторике, содержание ужасает" и уже известный слоган "Nats piinlik pole vä?" (Немного стыдно, нет?), где используется игра слов "нацист" и nats (немного).

Протест организован, потому что партия Ле Пен не признает оккупацию Крыма со стороны РФ и не поддерживает санкции в отношении России.

В 13 часов Ле Пен и EKRE проведут в Доме Черноголовых встречу, в 15 часов состоится пресс-конференция.