ФОТО | "Наши страны – верные союзники по ЕС и НАТО". Юри Ратас принимает в Таллинне министра обороны Германии

Ратас добавил, что Эстония очень ценит усилия Германии по обеспечению безопасности стран Балтии. ”Германия в рамках расширенного передового присутствия НАТО участвует в составе боевой группы в Литве, она является одним из самых серьезных участников миссии по защите воздушного пространства стран Балтии и членом-основателем Центра кибербезопасности НАТО. Мы сотрудничаем также в рамках общих зарубежных миссий, которые помогают обеспечивать безопасность по всему миру. Я только что вернулся из Афганистана, где эстонские военные действуют совместно с немецкими подразделениями. Наши страны также участвуют в операциях в Мали, — сказал премьер-министр. — Если говорить о будущем, то у нас очень много общих интересов в сфере кибербезопасности, это область, где мы могли бы в еще большей степени действовать совместными усилиями”.

Ратас и Крамп-Карренбауэр также говорили об экономическом сотрудничестве двух стран, где большой потенциал видится в сфере стартапов и инноваций. ”Нас очень интересует опыт Германии в области высоких технологий и инновативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ”, — сказал премьер-министр.

Также Ратас и Крамп-Карренбауэр обсудили будущую роль Эстонии в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН, изменения климата и председательство Германии в Совете ЕС во второй половине будущего года.