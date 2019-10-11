11.10.2019, 10:30

ФОТО | "Наши страны – верные союзники по ЕС и НАТО". Юри Ратас принимает в Таллинне министра обороны Германии

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rus.delfi.ee
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Annegret Kramp-Karrenbauer, Jüri Ratas Foto: Tiit Blaat

Вчера в Эстонию прилетела министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая изначально считалась преемником Ангелы Меркель на посту канцлера. Сегодня она встретилась в Таллинне с премьер-министром Юри Ратасом.

Как сообщает коммуникационное бюро правительства, премьер-министр Юри Ратас заявил на встрече с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, что Эстония и Германия во многом мыслят одинаково, и подчеркнул большой вклад Германии в обеспечение безопасности в нашем регионе.

”У Эстонии и Германии крепкие исторические связи и очень тесное сотрудничество в настоящее время. Обе страны активно сотрудничают в рамках НАТО и Европейского союза и считают очень важным заботиться о будущем этих организаций, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Как партнеры мы желаем одного — чтобы наше будущее в Европе было надежным и чтобы здесь было хорошо жить”.

Ратас добавил, что Эстония очень ценит усилия Германии по обеспечению безопасности стран Балтии. ”Германия в рамках расширенного передового присутствия НАТО участвует в составе боевой группы в Литве, она является одним из самых серьезных участников миссии по защите воздушного пространства стран Балтии и членом-основателем Центра кибербезопасности НАТО. Мы сотрудничаем также в рамках общих зарубежных миссий, которые помогают обеспечивать безопасность по всему миру. Я только что вернулся из Афганистана, где эстонские военные действуют совместно с немецкими подразделениями. Наши страны также участвуют в операциях в Мали, — сказал премьер-министр. — Если говорить о будущем, то у нас очень много общих интересов в сфере кибербезопасности, это область, где мы могли бы в еще большей степени действовать совместными усилиями”.

Ратас и Крамп-Карренбауэр также говорили об экономическом сотрудничестве двух стран, где большой потенциал видится в сфере стартапов и инноваций. ”Нас очень интересует опыт Германии в области высоких технологий и инновативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ”, — сказал премьер-министр.

Также Ратас и Крамп-Карренбауэр обсудили будущую роль Эстонии в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН, изменения климата и председательство Германии в Совете ЕС во второй половине будущего года.

Uudiskirja Üleskutse
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