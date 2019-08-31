31.08.2019, 22:20

ФОТО | Наш ответ Москве? На Тоомпеа отметили салютом годовщину вывода российских войск

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rus.delfi.ee
EST 11
Galerii: 12 pilti
Ilutulestik Vene vägede väljaviimise aastapäeval Foto: Ilmar Saabas

В Губернаторском саду устроили салют, чтобы отметить 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии.

Салют в Таллинне также можно посчитать как будто бы ответом на план Москвы устроить салют в годовщину "освобождения Таллинна от фашистских захватчиков", 22 сентября.

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