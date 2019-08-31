31.08.2019, 22:20
ФОТО | Наш ответ Москве? На Тоомпеа отметили салютом годовщину вывода российских войск(100)
В Губернаторском саду устроили салют, чтобы отметить 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии.
В Губернаторском саду устроили салют, чтобы отметить 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии.
Салют в Таллинне также можно посчитать как будто бы ответом на план Москвы устроить салют в годовщину "освобождения Таллинна от фашистских захватчиков", 22 сентября.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Уничтожать всюду: почему запретили шиповник
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Названы марки зубной пасты, которыми лучше не чистить зубы
В России создали уникальный двигатель для автомобилей