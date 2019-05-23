ФОТО: Напавший в Ыйсмяэ на пакистанца расист любит Гитлера, фотографирует чернокожих и печет дочке печенье со свастикой

На данный момент Тауно сделал в своем аккаунте в Facebook зачистку, но еще вчера там висела фотография, на которой он был в той же футболке, что и на видео. "Nats EKREt igasse päeva" ("Немного EKRE на каждый день", игра слов на тему нацизма) напечатано на футболке под большим логотипом EKRE.

Еще он большой фанат Адольфа Гитлера, и его очень цепляют темнокожие люди на улице. Когда он видит на улице темнокожего человека, он фотографирует его и выкладывает в соцсеть с расистским комментарием.

Мужчину не останавливают даже предписания властей — в прошлом году он хвастался штрафом, который получил за то, что предлагал в соцсетях 1000 евро за труп чернокожего человека. В комментариях он упомянул, что . полиция его уже четыре раза допрашивала на эту тему.

Несмотря на то, что в соцсетях он называл себя членом EKRE, согласно данным регистра, он не состоит ни в одной партии. ОН не однократно призывал людей выйти на улицы и взяться за оружие, но к счастью, ему не удалось найти себе сторонников.

После того, как СМИ распространили видео, где Тауно нападает на пакистанца, его узнали друзья. Когда сам он увидел, что никто не одобряет его действия, то он объявил в "Клубе друзей EKRE" в Facebook, что на самом деле он якобы получил от кого-то 200 евро, что спровоцировать инцидент. Через какое-то время его удалили из группы, хотя он неустанно выражал поддержку EKRE.