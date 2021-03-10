ФОТО | Накануне локдауна садоводы массово устремились в магазины и выстроились в очереди

Люди, которые интересуются садоводством, устремились в магазины за покупками. Сегодня — последний день работы магазинов перед локдауном. Они будут закрыты закрыты минимум на месяц. В магазинах много людей и длинные очереди.
Садоводческие магазины продают цветы по сниженной цене, чтобы продать все, что можно. Из-за нехватки продавцов, в магазинах выстроились длинные очереди.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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