10.03.2021, 13:08

ФОТО | Накануне локдауна садоводы массово устремились в магазины и выстроились в очереди

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Inimesed kauplustes enne kuuajalist sulgemist
Inimesed kauplustes enne kuuajalist sulgemist Foto: Andres Putting

Люди, которые интересуются садоводством, устремились в магазины за покупками. Сегодня — последний день работы магазинов перед локдауном. Они будут закрыты закрыты минимум на месяц. В магазинах много людей и длинные очереди.

Садоводческие магазины продают цветы по сниженной цене, чтобы продать все, что можно. Из-за нехватки продавцов, в магазинах выстроились длинные очереди.

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