ФОТО | Найдите себя! В Ласнамяэ и Маарду с размахом отпраздновали Масленицу

В Маарду уже с 10.00 начала свою работу Масленичная ярмарка, с 12.00 все желающие смогли принять участие в конкурсах и аттракционах, на сцене будут выступать творческие коллективы. Вечером в 18.30 горожан и гостей города ожидали традиционное сжигание чучела Масленицы и красочный фейерверк. Завершился праздник молодежной дискотекой, которая продлилась до 20.00.

На масленичных гуляньях в Ласнамяэ всех гостей ожидала насыщенная развлекательная программа: игры, песни, пляски, конкурсы, катание на лошадях и традиционное сожжение чучела Масленицы. «Веселыми и шумными народными гуляниями проводим затянувшеюся зиму и встретим долгожданную весну в Ласнамяэ», - сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.

Главным музыкальным гостем праздника стал известный эстонский композитор и музыкант Эрик Кригер, а заряд хорошего настроения поддержали артисты из театра «Гротеск», ансамбли «Златые горы» и «Былица». С зажигательными танцами не дали гостям замерзнуть коллективы «Kandali» и «Lootos». ДДети могли покататься на лошади и пони. В завершении мероприятия, по традиции, состоялось сожжение чучела Масленицы.