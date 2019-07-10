10.07.2019, 12:50

ФОТО: Найди пять отличий! На Лаагна теэ замечен дублер Роберта Паттинсона


rus.delfi.ee
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ФОТО: Найди пять отличий! На Лаагна теэ замечен дублер Роберта Паттинсона
Foto: Andres Putting

Сегодня на Лаагна теэ в Таллинне начались съемки фильма Кристофера Нолана. Поскольку, судя по всему, снимаемая в канаве сцена будет напряженной, на месте был замечен и дублер Роберта Паттинсона.

Посмотрите на фото и найдите отличия!

Foto: Andres Putting
Foto: Andres Putting

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