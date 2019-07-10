ФОТО: Найди пять отличий! На Лаагна теэ замечен дублер Роберта Паттинсона

Сегодня на Лаагна теэ в Таллинне начались съемки фильма Кристофера Нолана. Поскольку, судя по всему, снимаемая в канаве сцена будет напряженной, на месте был замечен и дублер Роберта Паттинсона.
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