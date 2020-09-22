ФОТО | Над Таллинном пролетели самолеты НАТО

Военно-воздушные силы Эстонии сообщили, что во вторник над Таллинном пролетели два самолета НАТО E-3 AWACS.
Военно-воздушные силы Эстонии сообщили, что во вторник над Таллинном пролетели два самолета НАТО E-3 AWACS.
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