15.06.2020, 14:33

ФОТО | Над Таллинном кружили американский бомбардировщик и два истребителя

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комментарий ВВС
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Liitlaste õhuväe lennukid Suur-Sõjamäe kohal. Foto: Jaanus Lensment

Сегодня после полудня над Таллинном летал бомбардировщик США, который сопровождали два истребителя. Это была совместная тренировка с Силами обороны Эстонии.

Военно-воздушные силы подтвердили, что сегодня в воздушном пространстве Эстонии летал бомбардировщик ВВС США B-52. Это была совместная тренировка с Силами обороны Эстонии, после которой вместе с двумя истребителями миссии воздушной охраны совершили 360-градусный формационный полет над Таллинном.

Бомбардировщик сопровождали истребитель ВВС Франции Mirage 2000-5 из Эмари и Ämarist и британский Eurofighter с авиабазы Шяуляй в Литве.

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