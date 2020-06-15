ФОТО | Над Таллинном кружили американский бомбардировщик и два истребителя

Сегодня после полудня над Таллинном летал бомбардировщик США, который сопровождали два истребителя. Это была совместная тренировка с Силами обороны Эстонии.
Военно-воздушные силы подтвердили, что сегодня в воздушном пространстве Эстонии летал бомбардировщик ВВС США B-52. Это была совместная тренировка с Силами обороны Эстонии, после которой вместе с двумя истребителями миссии воздушной охраны совершили 360-градусный формационный полет над Таллинном.
Бомбардировщик сопровождали истребитель ВВС Франции Mirage 2000-5 из Эмари и Ämarist и британский Eurofighter с авиабазы Шяуляй в Литве.
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