ФОТО | Начинается суд над обвиняемым в семейном насилии экс-министром. Прокурор: потерпевшая не признает себя потерпевшей

Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Сирье Мерило прокомментировала, что обвинительный акт прокуратуры против Куузика был готов уже прошлым летом, когда прокуратура представила его в суд. В промежутке новых доказательств не собрано. После представления обвинительного акта согласование временного графика причастных к делу заняло время, и заседания, которые первоначально должны были начаться 4 мая, отложило распространение COVID-19.

Обвинение Куузику, по словам Мерило, содержит один конкретный эпизод насилия в близких отношениях. В судебном деле у прокуратуры сложное положение: отсутствуют показания потерпевшей.

"В случаях насилия в близких отношениях, к сожалению, зачастую бывает, что потерпевший не признает себя потерпевшим, и причины могут быть очень разные", — сказала Мерило и добавила, что случай Куузика не первый такой. Без показаний потерпевшего доказать вину труднее. "На основании только показаний потерпевшего, конечно, в суд не идут, и для этого должны быть и другие доказательства, но получив от потерпевшего больше информации, обычно проще собрать и другие доказательства", — пояснила Мерило.

Прокуратура не раскрывает, какие это доказательства. Общественности они останутся неизвестными, поскольку заседания объявлены закрытыми для защиты частной жизни потерпевшей.

В прошлом году Марти Куузик сказал ERR, что передача уголовного дела в суд — логичный шаг. "Я жду, что это дело закончится нормально, что это нелепое дело просто развалится", — отметил он. На соглашение с прокуратурой Куузик пойти не готов. "Я ведь ясно сам излагал, что почему я должен договариваться, я не вижу за собой вины", — сказал он.

Одновременно с уголовным делом Куузик подал в суд на писателя Сасся Хенно за клевету. А именно, Хенно весной написал открытое обращение супруге Марти Куузика и предложил ей поддержку в побеге из якобы насильственных отношений. Это судебное дело тоже отложено. "Раньше я был тем, кто говорил, что дождемся решения по уголовному делу и тогда займемся моим гражданским делом", — сказал Хенно. "Но они, видимо, поменяли стратегию. Роберт Сарв написал суду ходатайство, когда мы собрали свидетелей, чтобы приостановить гражданское дело, пока в суде не закончат с уголовным делом", — сказал он.