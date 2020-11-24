24.11.2020, 10:05

ФОТО | Начинается суд над обвиняемым в семейном насилии экс-министром. Прокурор: потерпевшая не признает себя потерпевшей

 (2)
Йоозеп Тикс
EST
Galerii: 11 pilti
Foto: Tiit Blaat

Сегодня в Раквереском доме суда за закрытыми дверями начинается первое судебное заседание по делу бывшего министра инфотехнологий и предпринимательства Марти Куузика. Находившийся в должности 29 часов Куузик ушел в отставку, когда Eesti Ekspress и Eesti Päevaleht в конце апреля 2019 года опубликовали совместное расследование насилия в близких отношения в семье министра. Полтора года спустя дело дошло до суда, пишет Eesti Päevaleht.

Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Сирье Мерило прокомментировала, что обвинительный акт прокуратуры против Куузика был готов уже прошлым летом, когда прокуратура представила его в суд. В промежутке новых доказательств не собрано. После представления обвинительного акта согласование временного графика причастных к делу заняло время, и заседания, которые первоначально должны были начаться 4 мая, отложило распространение COVID-19.

Обвинение Куузику, по словам Мерило, содержит один конкретный эпизод насилия в близких отношениях. В судебном деле у прокуратуры сложное положение: отсутствуют показания потерпевшей.

Читайте также:

"В случаях насилия в близких отношениях, к сожалению, зачастую бывает, что потерпевший не признает себя потерпевшим, и причины могут быть очень разные", — сказала Мерило и добавила, что случай Куузика не первый такой. Без показаний потерпевшего доказать вину труднее. "На основании только показаний потерпевшего, конечно, в суд не идут, и для этого должны быть и другие доказательства, но получив от потерпевшего больше информации, обычно проще собрать и другие доказательства", — пояснила Мерило.

Прокуратура не раскрывает, какие это доказательства. Общественности они останутся неизвестными, поскольку заседания объявлены закрытыми для защиты частной жизни потерпевшей.

В прошлом году Марти Куузик сказал ERR, что передача уголовного дела в суд — логичный шаг. "Я жду, что это дело закончится нормально, что это нелепое дело просто развалится", — отметил он. На соглашение с прокуратурой Куузик пойти не готов. "Я ведь ясно сам излагал, что почему я должен договариваться, я не вижу за собой вины", — сказал он.

Одновременно с уголовным делом Куузик подал в суд на писателя Сасся Хенно за клевету. А именно, Хенно весной написал открытое обращение супруге Марти Куузика и предложил ей поддержку в побеге из якобы насильственных отношений. Это судебное дело тоже отложено. "Раньше я был тем, кто говорил, что дождемся решения по уголовному делу и тогда займемся моим гражданским делом", — сказал Хенно. "Но они, видимо, поменяли стратегию. Роберт Сарв написал суду ходатайство, когда мы собрали свидетелей, чтобы приостановить гражданское дело, пока в суде не закончат с уголовным делом", — сказал он.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: