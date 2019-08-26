ФОТО | Начался суд над Мэри Кросс, которую обвиняют в даче ложных показаний о нападении на Штромке

Сама Кросс сегодня в суде не присутствовала. Delfi уже месяцами пытается получить у нее комментарий относительно случившегося, но женщина избегает общения с прессой. По слухам, она вообще сейчас находится за границей. Кросс представляет в суде Оливер Няэс. Сегодняшнее заседание длилось меньше 10 минут, обсудили организационные вопросы и назначили новое предварительное заседание на 9 сентября. Няэс более подробных комментариев не дал. Он сказал журналисту Delfi, что Кросс с самого начала настаивает на том, что не хочет внимания общественности, и Няэс уважает это.

Кросс утверждала, что в ноябре прошлого года двое мужчин оскорбляли ее и кидали в нее камнями. У одного из нападавших на груди якобы был логотип EKRE. Ложь супруги депутата Рийгикогу от Партии реформ Эрика-Нийлеса Кросса вскрылась в ходе расследования полиции, потому что на камерах наблюдения в окрестностях не было видно, чтобы Кросс приезжала на пляж на машине. Также ее присутствие там не подтвердили данные местоположения мобильного телефона.

В феврале Кросс сказала, что инцидент все-таки имел место. После предъявления обвинения она отказывалась комментировать случившееся и, насколько известно, находится за границей.