ФОТО: Началась работа над памятником Патриарху Алексию II, который установят в Йыхви
В 2020 году на территории храма Богоявленской церкви в Йыхви планируется воздвигнуть памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.
В 2020 году на территории храма Богоявленской церкви в Йыхви планируется воздвигнуть памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.
Как сообщила церковь, работа по созданию бюста Алексия II уже началась. Над памятником работает украинский скульптор Эльданиз Гурбанов.
Эскиз сделал столичный архитектор Александр Литвинов, предполагаемая стоимость памятника — 50000 евро.
Желающие поддержать строительство воскресной школы или возведение памятника Алексию II могут перечислить пожертвования:
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