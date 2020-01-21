ФОТО: Началась работа над памятником Патриарху Алексию II, который установят в Йыхви

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В 2020 году на территории храма Богоявленской церкви в Йыхви планируется воздвигнуть памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.