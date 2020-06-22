ФОТО | На улице Роозикрантси обнаружили ценные археологические находки

”Археологи сейчас занимаются находкой, но уже сейчас можем сказать, что строители обнаружили очень ценный археологический объект, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — Разумеется, нужно сейчас основательно изучить это место, поскольку находки дадут много ценной информации об истории города. Также могут немного затянуться сроки ремонта дороги и обусловленные этим неудобства. В изменившихся условиях нам придется изменить график работ и, возможно, проект тоже”.

Ragnar Nurk

Археолог Таллиннского департамента городского планирования Рагнар Нурк пояснил, что речь точно идет о наличии как древнего, так и средневекового культурного слоя, чья самая нижняя часть на нетронутом природном песке, по определению, данному керамическим находкам экспертами Тартуского университета относится к раннему железному веку (незадолго до начала нашего времени). Поверх расположен средневековый и ранний современный слой, с находками, в основном датированными начиная с 13 века, но не исключаются частичные находки, датированные концом древнего периода. В данный момент обнаружен, например, один очаг, связанный непосредственно с домом, столбовые ямы и два слоя вымощенного камнем исторического тракта, ведущего к Харьюским воротам. Также рядом было средневековое кладбище св. Барбары, в связи с чем в перемешанном ранее грунте были найдены единичные остатки человеческих костей.

Ragnar Nurk

”Речь идет о неожиданной для нас находке, поскольку никто не мог заранее оценить объем культурного слоя, — добавила исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус. — Разумеется, на время изучения придется остановить ремонтные работы. Договоренность о проведении исследований дает надежду на то, что дальнейшие работы пройдут гладко”.

Археологи надеются по возможности быстро изучить раскопанный участок дороги, после чего строители смогут продолжить работы. Для того, чтобы ускорить ход дальнейших работ и снизить необходимость во времязатратных исследованиях, местоположение планируемых техносетей будет скорректировано таким образом, чтобы они располагались, по возможности, в том же коридоре, что уже имеющийся трубопровод.