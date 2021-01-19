ФОТО | На тропе здоровья болота Ыйсмяэ впервые проложили классическую лыжную трассу
Тропа здоровья болота Ыйсмяэ ждёт любителей лыжного спорта. Снежная зима позволила проложить в этом году классическую лыжную трассу, протяженностью два километра.
Тропа здоровья болота Ыйсмяэ ждёт любителей лыжного спорта. Снежная зима позволила проложить в этом году классическую лыжную трассу, протяженностью два километра.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги он рад, что тропа здоровья, построенная полтора года назад, стала популярным местом проведения досуга как летом, так и зимой. ”Снежная зима этого года создала условия для катания на лыжах недалеко от дома. Многие жители уже с удовольствием воспользовались этой возможностью”, — сказал старейшина.
”Если до этого на тропе здоровья можно было кататься на лыжах в свободном стиле, то выпавший в последние дни снег дал возможность впервые проложить классическую трассу. Такая возможность в Хааберсти впервые, поэтому приглашаю любителей кататься на лыжах воспользоваться этим”, — почеркнул Ханимяги.
По словам руководителя целевого учреждения "Эстонские тропы здоровья” Ало Лыоке в этом году первый полноценный сезон на данной тропе здоровья и трасса будет регулярно обслуживаться. ”Протяжённость лыжной трассы — два километра, трасса не сложная, без подъёмов. Классическая лыжная трасса проходит по краю троны, просим использовать ее по назначению, для прогулок просим воспользоваться другой стороной тропы, а середину оставить для катания на лыжах в свободном стиле. Тропа достаточно широкая, чтобы на ней поместились как лыжники, так и просто любители активного досуга”, — добавил Лыоке.
Лыжную трассу на тропе здоровья болота Ыйсмяэ обслуживает Таллиннский департамент культуры и спорта в сотрудничестве с целевым учреждением "Эстонские тропы здоровья". Лыжные трассы открыты и обслуживаются, пока держится подходящая погода. Болото Ыйсмяэ находится между Вабаыхумуузеуми теэ и Раннамыйза теэ. По обеим сторонам тропы здоровья находятся парковки.
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