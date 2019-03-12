12.03.2019, 13:06
ФОТО: На Тоомпеа участники пикета требовали восстановления практики народного голосования(14)
Сегодня перед Тоомпеа состоялся пикет за восстановления в Эстонии народных инициатив.
Сегодня перед Тоомпеа состоялся пикет за восстановления в Эстонии народных инициатив.
По словам одного из организаторов пикета Йоонаса Лакса, во всей этой круговерти коалиционных переговоров важно считаться с волей народа и напомнить политикам и партиям, что результаты выборов нельзя трактовать ошибочно. Он сказал, что восстановление практики народного голосования создало бы в Эстонии ситуацию, в которой голос избирателя был бы важен и в промежутках между выборами в Рийгикогу.
Организатором пикета является SA Terve Rahvas, выступающее за продвижение прямой демократии.
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