12.03.2019, 13:06

ФОТО: На Тоомпеа участники пикета требовали восстановления практики народного голосования

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rus.delfi.ee
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Foto: Tiit Blaat

Сегодня перед Тоомпеа состоялся пикет за восстановления в Эстонии народных инициатив.

По словам одного из организаторов пикета Йоонаса Лакса, во всей этой круговерти коалиционных переговоров важно считаться с волей народа и напомнить политикам и партиям, что результаты выборов нельзя трактовать ошибочно. Он сказал, что восстановление практики народного голосования создало бы в Эстонии ситуацию, в которой голос избирателя был бы важен и в промежутках между выборами в Рийгикогу.

Организатором пикета является SA Terve Rahvas, выступающее за продвижение прямой демократии.

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