ФОТО: На Тоомпеа участники пикета требовали восстановления практики народного голосования

По словам одного из организаторов пикета Йоонаса Лакса, во всей этой круговерти коалиционных переговоров важно считаться с волей народа и напомнить политикам и партиям, что результаты выборов нельзя трактовать ошибочно. Он сказал, что восстановление практики народного голосования создало бы в Эстонии ситуацию, в которой голос избирателя был бы важен и в промежутках между выборами в Рийгикогу.

Организатором пикета является SA Terve Rahvas, выступающее за продвижение прямой демократии.