20.08.2020, 12:56
ФОТО | На Тоомпеа собрался Клуб 20 августа
По традиции в День восстановления независимости на Тоомпеа собрался Клуб 20 августа. На мероприятии также присутствовали премьер-министр Юри Ратас и спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас.
По традиции в День восстановления независимости на Тоомпеа собрался Клуб 20 августа. На мероприятии также присутствовали премьер-министр Юри Ратас и спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас.
Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет членов избранного в 1990 году Верховного совета Эстонской Республики, которые голосовали за восстановление независимости Эстонии. 27 лет назад, 20 августа 1991 года, в 23.03 Верховный совет Эстонской Республики 69 голосами принял решение восстановить государственную независимость Эстонии.
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