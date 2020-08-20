20.08.2020, 12:56

ФОТО | На Тоомпеа собрался Клуб 20 августа


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Galerii: 20 pilti
Foto: Karl-Eerik Pink

По традиции в День восстановления независимости на Тоомпеа собрался Клуб 20 августа. На мероприятии также присутствовали премьер-министр Юри Ратас и спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас.

Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет членов избранного в 1990 году Верховного совета Эстонской Республики, которые голосовали за восстановление независимости Эстонии. 27 лет назад, 20 августа 1991 года, в 23.03 Верховный совет Эстонской Республики 69 голосами принял решение восстановить государственную независимость Эстонии.

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