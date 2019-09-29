ФОТО | На таллиннской Площади Свободы выразили поддержку протестующим в Гонконге

Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Сейчас протестующие добиваются проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Это крупнейшая волна протестов за десятки лет, пишет DW.

Между тем, 29 сентября акция протеста в Гонконге вновь переросла в жесткие столкновения демонстрантов с полицией. Полицейские используют водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

У многих демонстрантов лица закрыты масками, от слезоточивого газа они защищаются с помощью зонтиков, передает агентство Reuters. Некоторые протестующие бросают емкости с газом обратно в сторону полицейских. На улицах возникают баррикады из мусорных баков, тележек и других железных предметов.

На станции метро Ваньчай один из протестующих бросил "коктейль Молотова" в сторону сотрудников полиции. Как минимум, еще один "коктейль Молотова" попал на участок перед правительственными зданиями, в котором также разбиты несколько окон. О серьезных ранениях демонстрантов или полицейских не сообщается. Новые протесты в Гонконге ожидаются уже 1 октября, когда в Китае будут отмечать 70-летие образования КНР.