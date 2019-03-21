ФОТО: На таллиннские улицы без слез не взглянешь — повсюду выбоины

Наступившая весна безжалостно обнажила плохое состояние таллиннских улиц.
На снимках фотографа Delfi видно, что на улицах столицы местами выбоина на выбоине и водителям постоянно приходится маневрировать между выбоинами, чтобы уберечь свою машину.
Наступившая весна безжалостно обнажила плохое состояние таллиннских улиц.
На снимках фотографа Delfi видно, что на улицах столицы местами выбоина на выбоине и водителям постоянно приходится маневрировать между выбоинами, чтобы уберечь свою машину.
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