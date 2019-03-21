21.03.2019, 15:10

ФОТО: На таллиннские улицы без слез не взглянешь — повсюду выбоины

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rus.delfi.ee
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Galerii: 38 pilti
Tänavaaugud Tallinnas 21.03.2019 Foto: Andres Putting

Наступившая весна безжалостно обнажила плохое состояние таллиннских улиц.

На снимках фотографа Delfi видно, что на улицах столицы местами выбоина на выбоине и водителям постоянно приходится маневрировать между выбоинами, чтобы уберечь свою машину.

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