ФОТО: На Штромке появился пиратский корабль и другие аттракционы!

В ходе реконструкции было демонтировано большинство старых аттракционы и взамен них установлены новые. Самый большой из них - «Пиратский корабль». Лейтмотивом оформления площадок стала морская тематика.

«Люди спрашивают, почему площадки обновили зимой, почему не подождали до весны. Во-первых, игровые площадки на Штромке используются круглый год. И во-вторых, хорошо, что весной детям не надо будет ждать, пока площадки приведут в порядок – они сразу смогут начать их использование», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Песок на площадках заменили, кое-где использовано специальное резиновое покрытие. Одна из площадок спроектирована специально для детей особыми потребностями.

Рядом с площадками планируется установить урны для мусора, предусматривающие возможность сортировки отходов. Их установка имеет в том числе и воспитательное значение – чтобы дети приучались к сортировке мусора.

Проект детских площадок подготовлен архитектурным бюро Järve & Tuulik OÜ. Строительные работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства проведет фирма KeskkonAtix OÜ. Реконструкция детских площадок на Штромке обошлась городу в 340 000 евро.