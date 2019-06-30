30.06.2019, 09:32

ФОТО: На роликах из Таллинна в Пярну? Легко!

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 35 pilti
Rulluisutajad Foto: Kaspar Pokk

Сегодня ночью компания любителей езды на роликах отправилась из Таллинна в Пярну.

Если сначала прогнозы были довольно скромными, но в действительности колонна двигалась быстрее, чем ожидалось, и уже утром была в Пярну.

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