ФОТО: На роликах из Таллинна в Пярну? Легко!

Сегодня ночью компания любителей езды на роликах отправилась из Таллинна в Пярну.
Если сначала прогнозы были довольно скромными, но в действительности колонна двигалась быстрее, чем ожидалось, и уже утром была в Пярну.
Сегодня ночью компания любителей езды на роликах отправилась из Таллинна в Пярну.
Если сначала прогнозы были довольно скромными, но в действительности колонна двигалась быстрее, чем ожидалось, и уже утром была в Пярну.
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