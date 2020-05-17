17.05.2020, 08:22
ФОТО | На Рейди теэ заработали новые фонтаны
В День Таллинна на Рейди теэ были запущены новые фонтаны, которые будут радовать жителей города и гостей столицы вплоть до начала осенних холодов.
В День Таллинна на Рейди теэ были запущены новые фонтаны, которые будут радовать жителей города и гостей столицы вплоть до начала осенних холодов.
Фонтаны на Рейди теэ установлены прямо на поверхности земли, чтобы в жаркие дни через них можно было проходить. Фонтаны оснащены разноцветным освещением, поэтому за ними здорово наблюдать и в темное время суток.
В пятницу запустили также и все остальные столичные фонтаны. Вместо с 4 новыми фонтанами Рейди теэ в Таллинне теперь всего 46 фонтанов.
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