14.02.2021, 19:53

ФОТО | На Ратушной площади запустили салют

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Ilutulestik Raekoja platsil 14.02.2021 Foto: Andres Putting

В сердце столицы отметили День друга. На Ратушной плошади выступили иллюзионисты, а под конец прогремел праздничный салют.

14 февраля по всему миру проходит День Святого Валентина. В этот день влюбленные дарят друг другу "валентинки", а в Эстонии 14 февраля славится еще и как День друга.

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