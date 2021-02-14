ФОТО | На Ратушной площади запустили салют

14 февраля по всему миру проходит День Святого Валентина. В этот день влюбленные дарят друг другу "валентинки", а в Эстонии 14 февраля славится еще и как День друга.

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