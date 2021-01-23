ФОТО | На Ратушной площади в Таллинне открыт лабиринт из елок
Ратушную площадь с сегодняшнего дня украшает лабиринт из елок, который образует фигуру василька.
Ратушную площадь с сегодняшнего дня украшает лабиринт из елок, который образует фигуру василька.
”Это отличный пример повторного использования — в центре лабиринта стоит наша рождественская ель, вокруг нее елки, из которых состоял волшебный лес, а в дополнение к ним установлены маленькие елки, которые ранее украшали улицы Старого города. В итоге более сотни елок образуют лабиринт в виде василька, в котором сегодня можно было найти небольшое угощение”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
После окончания работы рождественского рынка на Ратушной площади был открыт волшебный лес из елок и светящихся животных. Лабиринт из елок простоит на площади около трех недель. После этого они будут переданы предприятию Utilitas.
Управа района Кесклинн уже несколько лет создает из елок, украшающих улицы города, лабиринт на Ратушной площади. Лабиринт появляется на площади перед Павловым днем (25 января), который по народному календарю является серединой зимы и символизирует победу света над тьмой.
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