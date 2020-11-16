ФОТО | На Ратушной площади установят полувековую ель

”Как рассказал нам хозяин ели, молодое дерево посадили на его участке в 1975 году и сейчас ему около 50 лет. Высота дерева составляет более 15 метров”, — отметила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Райдо, проживающий в доме, на участке которого растет ель, рассказал, что ее посадил отец в качестве подарка на первый день рождения сына.

”Когда дерево выросло, то оно стало нашей рождественской елью, которую мы каждый год украшали цветными гирляндами. Мы делали это до тех пор, пока дерево не стало настолько высоким, что в доме уже не было настолько длинной лестницы, чтобы повесить гирлянду, — отметил Райдо. — Сейчас оно выросло настолько, что стало опасным для дома. В последние десять лет наши друзья шутили, что мы растим во дворе ель для Ратушной площади. В итоге так и получилось”.

Операция по транспортировке ели начнется в четверг утром. Ель будет доставлена на Ратушную площадь к обеду. Уже третий год подряд рождественскую ель удается найти в столице.

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