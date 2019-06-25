ФОТО: На Ратушной площади состоялось открытие сезона ученических дружин

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Malevasuve avamine Raekoja platsil Foto: Tiit Blaat

Сегодня на Ратушной площади в Таллинне состоялось открытие сезона ученических дружин. Всего в дружинах этим летом будет работать более 4500 подростков.