25.06.2019, 15:10

ФОТО: На Ратушной площади состоялось открытие сезона ученических дружин


rus.delfi.ee
EST
Malevasuve avamine Raekoja platsil
Malevasuve avamine Raekoja platsilFoto: Tiit Blaat

Сегодня на Ратушной площади в Таллинне состоялось открытие сезона ученических дружин. Всего в дружинах этим летом будет работать более 4500 подростков.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: