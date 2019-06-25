25.06.2019, 15:10
ФОТО: На Ратушной площади состоялось открытие сезона ученических дружин
Сегодня на Ратушной площади в Таллинне состоялось открытие сезона ученических дружин. Всего в дружинах этим летом будет работать более 4500 подростков.
Сегодня на Ратушной площади в Таллинне состоялось открытие сезона ученических дружин. Всего в дружинах этим летом будет работать более 4500 подростков.
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