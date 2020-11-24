ФОТО | На пруду Ыйсмяэ зажглись праздничные огни. В Хааберсти планируется еще больше рождественского освещения

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в этом году зимнее праздничное освещение будет значительно дополнено. В это сложный год очень важно чтобы у нас было время для радости и душевного тепла.

”Впервые засверкал в рождественских огнях весь променад пруда Вяйке-Ыйсмяэ. Световая цепочка уже протянулась по периметру всего пруда, но работы по украшению продолжаются”, — сказал старейшина и добавил, что засверкает весь район, помимо привычных украшений, различные новые световые декорации можно будет повстречать в всех уголках района.

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”Если в прошлом году установили в амфитеатре инсталляции в виде трёх ангелов, то в этом году там также появятся новые световые декорации. Также возле зоопарка установят фигуры животных. Новые световые украшения на столбах освещения на радость жителям уже установлены на Палдиском шоссе и на улице Астангу”, — поделился Ханимяги и добавил, что к первому адвенту в Хааберсти будет установлено большая часть рождественских украшений.

Старейшина приглашает жителей и гостей района в субботу, 28 ноября в 15.00 в амфитеатр на пруду Вяйке-Ыйсмяэ, чтобы вместе насладиться новыми световыми декорациями и послушать небольшой концерт.

Район Хааберсти украшают совместными усилиями управа Хааберсти, Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и парк Кадриорг.