ФОТО: На пляже Пикакари появилась новая достопримечательность — синее сердце

Инсталляцию можно использовать как рамку для фотографий, в то же время на ее гранях размещены тексты, рассказывающие об истории Певческого праздника. В этом году девизом Певческого праздника избраны слова Лидии Койдулы „Minu arm” (Моя любовь), отсюда и сердце в качестве символа юбилейного праздника песни и танца.

Спроектированная архитектурным бюро Kino Maastikuarhitektid инсталляция установлена именно на побережье Пальяссааре, так как отсюда открывается уникальный вид на силуэт города.

”Инсталляции символизируют 150-летние традиции праздников песни и танца. Через установленное рядом с Екатерининским причалом сердце виден как силуэт Таллинна, так и сцена Певческого поля, где певческие праздники проводятся уже в течение 90 лет. Благодарим Таллинн за теплый прием!” — сказал один из организаторов юбилейного Певческого праздника Стен Вейденбаум.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, открытое к морю сердце — прекрасный подарок жителям Пыхья-Таллинна.