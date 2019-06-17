17.06.2019, 19:30

ФОТО: На пляже Пикакари появилась новая достопримечательность — синее сердце

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ФОТО: На пляже Пикакари появилась новая достопримечательность — синее сердце
Фото: Альберт Труувяэрт

На таллиннском пляже Пикакари, рядом с Екатерининским причалом появилась новая достопримечательность — синее сердце, призванное напомнить о том, что в этом году в Таллинне пройдет юбилейный Певческий праздник, сообщает управа Пыхья-Таллинна.

Инсталляцию можно использовать как рамку для фотографий, в то же время на ее гранях размещены тексты, рассказывающие об истории Певческого праздника. В этом году девизом Певческого праздника избраны слова Лидии Койдулы „Minu arm” (Моя любовь), отсюда и сердце в качестве символа юбилейного праздника песни и танца.

Спроектированная архитектурным бюро Kino Maastikuarhitektid инсталляция установлена именно на побережье Пальяссааре, так как отсюда открывается уникальный вид на силуэт города.

”Инсталляции символизируют 150-летние традиции праздников песни и танца. Через установленное рядом с Екатерининским причалом сердце виден как силуэт Таллинна, так и сцена Певческого поля, где певческие праздники проводятся уже в течение 90 лет. Благодарим Таллинн за теплый прием!” — сказал один из организаторов юбилейного Певческого праздника Стен Вейденбаум.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, открытое к морю сердце — прекрасный подарок жителям Пыхья-Таллинна.

”Мы можем гордиться тем, что принесенная сюда из Германии традиция певческих праздников свято чтится и сохраняется уже в течение 150 лет. Открытая сегодня инсталляция призвана напомнить нам об этом значительном явлении нашей культурной жизни. В то же время открывающийся вид на морской горизонт напоминает нам о том, что народ, живущий на берегу моря, должен быть всегда готовым к новым вызовам”, — отметил Ярвелайд.

Юбилейный Праздник песни и танца откроется в Таллинне 4 июля. Инсталляции в виде синего сердца установлены также в Вильянди, Эльва, Тори и на острове Муху.

Фото: Альберт Труувяэрт


Фото: Альберт Труувяэрт
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