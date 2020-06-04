04.06.2020, 19:30
ФОТО | На пляже Хаабнеэме появились песчаные сульптуры
Посетителей пляжа Хаабнеэме теперь радуют песчаные скульптуры — черепаха и крокодил.
Посетителей пляжа Хаабнеэме теперь радуют песчаные скульптуры — черепаха и крокодил.
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