ФОТО: На пляжах Хааберсти установлены уникальные лежаки

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что пляжи Хааберсти готовы к лету. ”Пляжи очищены, пляжный песок был просеян, установлен необходимый инвентарь. Вишенкой на торте стали 20 новых лежаков, которые мы установили на пляжах к началу сезона. Хочется верить, что отдыхающие будут рады новинкам, а также будут их беречь и использовать по назначению”, — продолжил Ханимяги.

По заверению старейшины, объёмные работы по благоустройству завершены, более мелкие работы по благоустройству и уборке будут продолжаться в течение всего лета. Ханимяги добавил, что управа готова вложить в пляжи Хааберсти ещё больше. ”Помимо всем известных Пирита и Штромки, всё больше жителей открывает для себя пляжи Какумяэ и озера Харку. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы отдыхающим были доступны все необходимые услуги, а среда подходила для комфортного отдыха”, — сказал Ханимяги.