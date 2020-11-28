28.11.2020, 19:51
ФОТО | На площади Вабадузе сверкает уникальный световой парк
На всей площади Вабадузе в этом году появится уникальный световой парк, вдохновленный дворцовыми садами. Сегодня с наступлением темноты зажгут первую часть состоящего из трех модулей светового парка, а позднее следующие.
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