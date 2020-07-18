18.07.2020, 14:56

ФОТО: На площади Вабадузе состоялся митинг против репрессий в Беларуси

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Galerii: 40 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня днем на площади Вабадузе в Таллинне состоялась акиця протеста против политических гонений в Республике Беларусь.

"Нет политическим репрессиям", "За свободные выборы", гласили плакаты собравшихся.

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