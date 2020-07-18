ФОТО: На площади Вабадузе состоялся митинг против репрессий в Беларуси

Сегодня днем на площади Вабадузе в Таллинне состоялась акиця протеста против политических гонений в Республике Беларусь.
Сегодня днем на площади Вабадузе в Таллинне состоялась акиця протеста против политических гонений в Республике Беларусь.
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