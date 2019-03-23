23.03.2019, 21:22

ФОТО: На площади Вабадузе состоялась акция против директивы ЕС об авторском праве

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rus.delfi.ee
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Internetiaktivistide meeleavaldus
Internetiaktivistide meeleavaldusFoto: Ilmar Saabas

Сегодня сторонники свободы в интернете собрались на площади Вабадузе, чтобы выразить свой протест против директивы ЕС об авторском праве.


Сторонники свободного интернета опасаются, что под вывеской защиты авторских прав скрывается цензура виртуального пространства. Если директива будет принята в нынешнем виде, то после ее вступления в силу пользователей интернета могут ждать неприятные сюрпризы: от цензуры в виде предварительной фильтрации контента до вымирания мелких и средних платформ, сообщает rus.err.ee

Среди протестующих были люди разных возрастов и профессий. Почти у всех профессиональная деятельность напрямую связана с интернетом.

"Дефиниция этой директивы настолько размыта, что она может повлиять крайне негативно. То есть если мы вводим ради какого-то блага какую-то цензуру, то в любой момент может появиться человек, который захочет чуть-чуть больше повлиять, например на местную политику или еще что-то запретить помимо того, что ограничивают информацию", — считает дизайнер Игорь.

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