ФОТО: На площади Вабадузе состоялась акция против директивы ЕС об авторском праве(2)
Сегодня сторонники свободы в интернете собрались на площади Вабадузе, чтобы выразить свой протест против директивы ЕС об авторском праве.
Сегодня сторонники свободы в интернете собрались на площади Вабадузе, чтобы выразить свой протест против директивы ЕС об авторском праве.
Среди протестующих были люди разных возрастов и профессий. Почти у всех профессиональная деятельность напрямую связана с интернетом.
"Дефиниция этой директивы настолько размыта, что она может повлиять крайне негативно. То есть если мы вводим ради какого-то блага какую-то цензуру, то в любой момент может появиться человек, который захочет чуть-чуть больше повлиять, например на местную политику или еще что-то запретить помимо того, что ограничивают информацию", — считает дизайнер Игорь.
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