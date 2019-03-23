ФОТО: На площади Вабадузе состоялась акция против директивы ЕС об авторском праве

Сторонники свободного интернета опасаются, что под вывеской защиты авторских прав скрывается цензура виртуального пространства. Если директива будет принята в нынешнем виде, то после ее вступления в силу пользователей интернета могут ждать неприятные сюрпризы: от цензуры в виде предварительной фильтрации контента до вымирания мелких и средних платформ, сообщает rus.err.ee

Среди протестующих были люди разных возрастов и профессий. Почти у всех профессиональная деятельность напрямую связана с интернетом.

"Дефиниция этой директивы настолько размыта, что она может повлиять крайне негативно. То есть если мы вводим ради какого-то блага какую-то цензуру, то в любой момент может появиться человек, который захочет чуть-чуть больше повлиять, например на местную политику или еще что-то запретить помимо того, что ограничивают информацию", — считает дизайнер Игорь.