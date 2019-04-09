ФОТО: На площади Вабадузе 30 лет спустя вспоминали "кровавое воскресенье" Тбилиси

В "кровавое воскресенье" в Тбилиси погиб 21 человек, среди них женщины и дети, пострадала сотня человек.

Люди тогда вышли на проспект Руставели, чтобы протестовать против советской власти. Советские войска разогнали протестующих, применив дубинки, саперные лопатки и отравляющие вещества.