ФОТО: На площадь Вабадузе снова принесли фото напавшего на полицейских Яануса Кяэрманна

Похожую фотографию и цветы принесли на площадь несколько недель назад.

В конце октября 2017 года Яанус Кяэрманн напал на площади Вабадузе с двумя ножами на полицейских. Стажи порядка сделали предупредительные выстрелы, после чего выстрелили в Кяэрманна. В этот же день мужчина скончался в больнице.