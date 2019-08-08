08.08.2019, 14:23

ФОТО: На площадь Вабадузе снова принесли фото напавшего на полицейских Яануса Кяэрманна

 (25)
rus.delfi.ee
EST 31
Galerii: 3 pilti
Vabaduse väljakule toodi foto Jaanus Käärmannist Foto: Andres Putting, Eesti Ekspress

Сегодня на площадь Вабадузе кто-то снова принес фотографию Яануса Кяэрманна. Снимок снабжен надписью на английском языке "killed by policemen" (”убит полицейскими”).

Похожую фотографию и цветы принесли на площадь несколько недель назад.

В конце октября 2017 года Яанус Кяэрманн напал на площади Вабадузе с двумя ножами на полицейских. Стажи порядка сделали предупредительные выстрелы, после чего выстрелили в Кяэрманна. В этот же день мужчина скончался в больнице.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: