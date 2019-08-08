ФОТО: На площадь Вабадузе снова принесли фото напавшего на полицейских Яануса Кяэрманна

Сегодня на площадь Вабадузе кто-то снова принес фотографию Яануса Кяэрманна. Снимок снабжен надписью на английском языке "killed by policemen" (”убит полицейскими”).
Похожую фотографию и цветы принесли на площадь несколько недель назад.
В конце октября 2017 года Яанус Кяэрманн напал на площади Вабадузе с двумя ножами на полицейских. Стажи порядка сделали предупредительные выстрелы, после чего выстрелили в Кяэрманна. В этот же день мужчина скончался в больнице.
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