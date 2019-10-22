ФОТО: На Пирита теэ по обе стороны дороги устанавливают камеры слежения за скоростью

”Это зона, где в будущем будет много прохожих, велосипедистов, автобусов и машин. Поэтому важно, чтобы водители придерживались действующего скоростного режима”, — отметил заведующий отделом организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа.

Сейчас происходит процесс установки камер, поэтому они пока не включены.