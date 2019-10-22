22.10.2019, 14:20
ФОТО: На Пирита теэ по обе стороны дороги устанавливают камеры слежения за скоростью(17)
Сегодня утром водители могли заметить на Пирита теэ возле ”Русалки” камеру слежения за скоростью. Камеры будут установлены по обе стороны дороги, чтобы измерять скорость автомобилей, двигающихся в обеих направлениях и на всех полосах.
Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей
Стали известны подробности убийства девушки при продаже авто
Как умирала от рака Раиса Горбачева, которую ненавидели многие
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"