ФОТО: На Пирита теэ по обе стороны дороги устанавливают камеры слежения за скоростью

Сегодня утром водители могли заметить на Пирита теэ возле ”Русалки” камеру слежения за скоростью. Камеры будут установлены по обе стороны дороги, чтобы измерять скорость автомобилей, двигающихся в обеих направлениях и на всех полосах.
”Это зона, где в будущем будет много прохожих, велосипедистов, автобусов и машин. Поэтому важно, чтобы водители придерживались действующего скоростного режима”, — отметил заведующий отделом организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа.
Сейчас происходит процесс установки камер, поэтому они пока не включены.
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