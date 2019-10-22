22.10.2019, 14:20

ФОТО: На Пирита теэ по обе стороны дороги устанавливают камеры слежения за скоростью

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rus.delfi.ee
EST 12
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Kiiruskaamerad Pirita teel Russalka juures Foto: Tiit Blaat

Сегодня утром водители могли заметить на Пирита теэ возле ”Русалки” камеру слежения за скоростью. Камеры будут установлены по обе стороны дороги, чтобы измерять скорость автомобилей, двигающихся в обеих направлениях и на всех полосах.

”Это зона, где в будущем будет много прохожих, велосипедистов, автобусов и машин. Поэтому важно, чтобы водители придерживались действующего скоростного режима”, — отметил заведующий отделом организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа.

Сейчас происходит процесс установки камер, поэтому они пока не включены.

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