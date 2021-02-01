01.02.2021, 12:20

ФОТО | На Певческом поле обвалилась палатка тестирования на коронавирус

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Lauluväljaku koroonatelk vajus lume all kokku
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Lauluväljaku koroonatelk vajus lume all kokku Foto: Ilmar Saabas

Сегодня нельзя сдать анализ на коронавирус на Певческом поле, так как палатка, в которой проходит тестирование, обвалилась.

Ситайция под контролем: на парковке сотрудники перенаправляют прибывших на тестирование в другую ближайшую палатку. Большинству пациентов в особом порядке предоставляют время на тестирование у Medicum на Пунане, у Saku Suurhall и у Мустамяэского центра здоровья.

Synlab сообщил, что инцидент произошел в 10:15 и в нем никто не пострадал — на момент обвала крыши в палатке не было пациентов.

Палатку заново установят в течение сегодняшнего дня.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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