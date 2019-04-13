ФОТО: На Певческом поле идет подготовка к концерту "Песни Общей Эстонии"
14 апреля в 15:00 на Таллиннском певческом поле состоится бесплатный концерт "Песни Общей Эстонии".
14 апреля в 15:00 на Таллиннском певческом поле состоится бесплатный концерт "Песни Общей Эстонии".
Движение Общая Эстония выступает за свободу. За свободу мысли, слова, прессы, самовыражения, искусства, за свободу врачей и учителей делать свою работу. За свободу чувствовать, что ты в Эстонии свой, что — это твой дом. За свободу отстаивать свои права. За свободу самостоятельно принимать решения, касающиеся своего тела и души. За свободу быть самостоятельным и отличаться.
Практическая информация о концерте "Песни Общей Эстонии" Kõigi Eesti Laul
1. Концерт состоится за аркой над Певческой сценой, в зоне, расположенной ближе к Пирита теэ. Вход – через ворота Мере и Ору. Для публики ворота открыты с 14 часов.
2. Парковаться можно на Пирита теэ и на всех городских общественных парковочных местах или стоянках, которые расположены близ Певческого поля. При передвижении на автомобиле просим учитывать, что в данный момент идет строительство Рейди теэ, которое несколько затрудняет движение.
3. Отдельной стоянки для велосипедов не предусмотрено, но оставить велосипед можно за забором – вне концертной зоны. С велосипедом не мероприятие вход запрещен.
4. Для людей с особыми потребностями при передвижении предусмотрена отдельная платформа.
5. В концертной зоне организовано питание.
6. Алкоголь на мероприятии запрещен. Его не продают в концертной зоне, также в концертную зону не будут пускать со своими алкогольными напитками. Не допускаются лица в состоянии заметного алкогольного опьянения.
7. Просим оставить дома провокационные плакаты и флаги. На мероприятии запрещена партийная политическая пропаганда. "Песни Общей Эстонии" - аполитичное мирное мероприятие.
8. Эстонские флаги – очень приветствуются. Металлические или деревянные древки больших флагов не допускаются, разрешены древки только из гнущегося материала. Древки маленьких флагов могут быть металлическими или деревянными, но должны быть короче длины предплечья.
9. Полеты дронов над Певческим полем без наличия соответствующего разрешения запрещены.
10. Из соображений безопасности гостей, организаторов и обслуживающего персонала, а также артистов у охраны имеется право проверять сумки и прочие предметы.
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