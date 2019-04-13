ФОТО: На Певческом поле идет подготовка к концерту "Песни Общей Эстонии"

Движение Общая Эстония выступает за свободу. За свободу мысли, слова, прессы, самовыражения, искусства, за свободу врачей и учителей делать свою работу. За свободу чувствовать, что ты в Эстонии свой, что — это твой дом. За свободу отстаивать свои права. За свободу самостоятельно принимать решения, касающиеся своего тела и души. За свободу быть самостоятельным и отличаться.

Практическая информация о концерте "Песни Общей Эстонии" Kõigi Eesti Laul

1. Концерт состоится за аркой над Певческой сценой, в зоне, расположенной ближе к Пирита теэ. Вход – через ворота Мере и Ору. Для публики ворота открыты с 14 часов.

2. Парковаться можно на Пирита теэ и на всех городских общественных парковочных местах или стоянках, которые расположены близ Певческого поля. При передвижении на автомобиле просим учитывать, что в данный момент идет строительство Рейди теэ, которое несколько затрудняет движение.

3. Отдельной стоянки для велосипедов не предусмотрено, но оставить велосипед можно за забором – вне концертной зоны. С велосипедом не мероприятие вход запрещен.

4. Для людей с особыми потребностями при передвижении предусмотрена отдельная платформа.

5. В концертной зоне организовано питание.

6. Алкоголь на мероприятии запрещен. Его не продают в концертной зоне, также в концертную зону не будут пускать со своими алкогольными напитками. Не допускаются лица в состоянии заметного алкогольного опьянения.

7. Просим оставить дома провокационные плакаты и флаги. На мероприятии запрещена партийная политическая пропаганда. "Песни Общей Эстонии" - аполитичное мирное мероприятие.