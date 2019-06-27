ФОТО: На пенсию с почестями отправили самого лучшего мальчика Пыхьяской префектуры(1)
Сегодня Пыхьяская префектура торжественно проводила на пенсию служебную собаку Ники. 8-летний Ники — бельгийская овчарка, за свою службу он задерживал грабителей, находил заблудившихся людей и находил потерянные вещи.
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