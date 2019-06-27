27.06.2019, 18:10

ФОТО: На пенсию с почестями отправили самого лучшего мальчика Пыхьяской префектуры

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rus.delfi.ee
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ФОТО: На пенсию с почестями отправили самого лучшего мальчика Пыхьяской префектуры
PPA

Сегодня Пыхьяская префектура торжественно проводила на пенсию служебную собаку Ники. 8-летний Ники — бельгийская овчарка, за свою службу он задерживал грабителей, находил заблудившихся людей и находил потерянные вещи.

В этом году Таллиннский клуб Rotary назвал Ники лучшей служебной собакой Департамента полиции и погранохраны, а его хозяина Тыниса Ланда — лучшим кинологом. После выхода на пенсию Ники останется жить, как и все другие четвероногие "полицейские", со своим хозяином у него дома.

PPA
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Täna saatsime pidulikult pensionile Põhja prefektuuri 8-aastase teenistuskoera Niki, kes oli koerajuht Tõnis Landi juhendamisel politseinikele suureks abiks. Belgia lambakoer Niki töötas politsei patrullkoerana, tema arvel on nii leitud inimesed ja asjad kui kinni peetud kurjategijad. Oma tubli teenistuse eest sai Niki selle aasta maikuus uhke tunnustuse: Tallinna Rotary klubi andis Nikile parima teenistuskoera tiitli, tema koerajuhile Tõnis Landile aga parima koerajuhi tiitli. Viimase aasta jooksul on Niki oma eeskujuga aidanud tubliks teenistuskoeraks kasvada ka koerajuht Tõnise teisel koeral, üheaastasel belgia lambakoeral Atsil. Pensionile suunduvad teenistuskoerad jäävad pensionipõlve veetma oma koju koerajuhi juurde. Tubli teenistuse eest sai Niki kingituseks uhke karika, suure portsu head-paremat süüa ning pehme mati, millel pensionipõlve veeta. Täname Nikit suurepärase teenistuse eest ja soovime talle rahulikku pensionipõlve! ❤️🐾

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