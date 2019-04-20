ФОТО: На острове Прангли пьяный мужчина подстрелил собаку, животное скончалось

Прибыв ночью на место происшествия, полицейские застали трех мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчины выпивали на хуторе, когда две находившиеся там собаки затеяли драку.

Они стали разнимать собак, и одна из них укусила 53-летнего мужчину, после чего тот схватил свое охотничье ружье и выстрелил в животное.

Мужчина имел права на владение оружием и добровольно сдал ружье, а также другое оружие и патроны, находившиеся на хуторе, полиции на хранение.

Выстрел попал собаке в челюсть. Трезвый брат владельца собаки не смог дозвониться до ветеринара и пообещал полицейским, что утром найдет помощь животному.

Эстонский союз защиты животных узнал о животном, когда его увидел сосед и сообщил об этом: "Челюстная кость раскрошена надвое, язык поврежден, зубы разбиты".

Сегодня представители союза сообщили, что все пожертвования, которые были отправлены Муки, будут переданы на покрытие будущих счетов клиники.